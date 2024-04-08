Антоніо Рюдігер розповів щодо виступів товариша по Реалу Джуда Беллінгема. 

"Спочатку я був трохи здивований Джудом Беллінгемом, я не так добре його знав. Але він неймовірна особистість", — цитує Антоніо інсайдер Фабріціо Романо. 

"Він не виглядає так, ніби йому 20 років. Я впевнений, що він буде лідером, тому що для свого віку він дуже дорослий, він особливий гравець". 

У матчі Ла Ліги з Атлетіком Антоніо провів повний матч, а Джуд відмітився асистом. 