Італія

Спеціально для цього форвард змінив агента.

Нападник туринського Ювентуса Аркадіуш Мілік хоче продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, 30-річний поляк заради такої мети змінив агента — він припинив співпрацю з Давідом Пантаком та почав працювати з агентством CAA Stellar.

Діючий контракт Аркадіуша зі "старою синьйорою" розрахований до літа 2026 року.

Нинішнього сезону Мілік провів 28 матчів, у яких забив шість голів та віддав один асист.