Спеціально для цього форвард змінив агента.
Аркадіуш Мілік, Getty Images
10 квітня 2024, 21:24
Нападник туринського Ювентуса Аркадіуш Мілік хоче продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, 30-річний поляк заради такої мети змінив агента — він припинив співпрацю з Давідом Пантаком та почав працювати з агентством CAA Stellar.
Діючий контракт Аркадіуша зі "старою синьйорою" розрахований до літа 2026 року.
Нинішнього сезону Мілік провів 28 матчів, у яких забив шість голів та віддав один асист.