Україна: Перша ліга

Команда Маркевича в кроці від підвищення в УПЛ.

У четвертому турі "групи підвищення в класі" серед команд Першої ліги Лівий берег приймав Карпати.

В боротьбі третьої та першої команди чемпіонату перемогу здобув лідер. На 56-й хвилині Підлепенець забив єдиний м'яч у грі.

Карпати мають 11-очковий гандикап від Інгульця, з яким львів'янам доведеться зустрітись в наступному турі. Лівий берег залишився в зоні перехідних матчів, комфортно випереджаючи Епіцентр на 9 очок.

Лівий Берег - Карпати 0:1

Гол: Підлепенець, 56.