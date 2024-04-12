Команда Маркевича в кроці від підвищення в УПЛ.
Карпати, фото - Карпати
12 квітня 2024, 15:37
У четвертому турі "групи підвищення в класі" серед команд Першої ліги Лівий берег приймав Карпати.
В боротьбі третьої та першої команди чемпіонату перемогу здобув лідер. На 56-й хвилині Підлепенець забив єдиний м'яч у грі.
Карпати мають 11-очковий гандикап від Інгульця, з яким львів'янам доведеться зустрітись в наступному турі. Лівий берег залишився в зоні перехідних матчів, комфортно випереджаючи Епіцентр на 9 очок.
Лівий Берег - Карпати 0:1
Гол: Підлепенець, 56.