Україна

Захисник Кривбасу Іван Дібанго поділився думками від прийдешнього виїзного матчу проти Руху у 24 турі УПЛ.

В суботу Кривбас зіграє на виїзді з Рухом в рамках УПЛ. Перед матчем своїми думками поділився оборонець криворіжців Іван Дібанго.

"Команда наразі в дуже доброму гуморі. Ми дуже мотивовані на гру з Рухом. Боротьба в УПЛ стає все гарячішою, тому ми слідкуємо за своїми емоціями, щоб завжди бути готовими до наступного суперника. Наразі – це Рух, і ми зробимо все можливе, аби взяти максимум в суботу.

Це дуже гарна, бойова команда. В цілому, кожна команда в УПЛ неймовірно сильна. Авжеж, ми будемо готуватися до цього матчу, так само, як і до будь-якої іншої гри. Так, вони виграли у першому колі, але цього разу ми налаштовані на реванш", — сказав Дібанго.

Нагадаємо, матч Рух — Кривбас відбудеться завтра, 13 квітня, о 18:00 за Києвом.