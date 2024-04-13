Англія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола радий, що гравці, які не завжди виходять у старті, проявили себе.

"Я анітрохи не здивований, я знаю їх. Три хлопці, які грали в Мадриді, були чудові.

Для мене велика честь після стількох років займати цю позицію і боротися за трофеї.

Ми втратили багато моментів. Було непросто, але в таких матчах треба заздалегідь знімати всі питання. Буває, що в тебе все більше й більше моментів, але ти не перемагаєш. Однак ми були терплячі й мало що дозволяли супернику.

Ми перші на кілька годин. Завтра зіграють конкуренти, усе, що ми можемо, — це вигравати свої матчі. Якщо не вийде обігнати суперників — привітаємо їх.