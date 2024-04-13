Наставник дав свій коментар.
ХОСЕП ГВАРДІОЛА, GETTY IMAGES
13 квітня 2024, 19:59
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола радий, що гравці, які не завжди виходять у старті, проявили себе.
"Я анітрохи не здивований, я знаю їх. Три хлопці, які грали в Мадриді, були чудові.
Для мене велика честь після стількох років займати цю позицію і боротися за трофеї.
Ми втратили багато моментів. Було непросто, але в таких матчах треба заздалегідь знімати всі питання. Буває, що в тебе все більше й більше моментів, але ти не перемагаєш. Однак ми були терплячі й мало що дозволяли супернику.
Ми перші на кілька годин. Завтра зіграють конкуренти, усе, що ми можемо, — це вигравати свої матчі. Якщо не вийде обігнати суперників — привітаємо їх.
Ми постараємося вигравати матч за матчем", — сказав головний тренер Манчестер Сіті після розгрому Лутона (5:1)
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