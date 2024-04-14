Італія

Функціонер римського клубу вимагає від футболіста дотримуватись власних зобов’язань.

Напередодні італійську пресу збудило звернення іспанського атакувального півзахисника римського Лаціо Луїса Альберто щодо бажання вийти з проєкту свого клубу.

На цю резонансну подію ми вже почули реакцію від головного тренера "орлів" Ігора Тудора, а також президента клубу Клаудіо Лотіто.

Разом із тим, своє ставлення до несподіваного рішення Альберто висловив і спортивний директор Лаціо Анджело Фабіані.

"Такі речі відбуваються відколи існує професійний футбол. Але, можливо, це був найменш підходящий вечір для подібних висловлювань Альберто. Я не можу перебувати в голові гравця й дізнатись, чому він вирішив зробити таку заяву.

Певний час тому, після приходу Тюдора, він сказав мені, що наприкінці року, імовірно, вважатиме за краще змінити клуб через низку причин, які я не буду тут називати.

Я сказав йому: "Послухай, зараз ми зобов’язані завершити сезон якнайкраще. Після цього ми оцінимо позиції кожного". Ніхто нічого не обіцяв і не підписував ніяких рішень.

Улітку з ним продовжили контракт на чотири роки. Потім був момент спаду форми, дійшло до того, що він навіть не хотів їхати з командою на збори. Було моє посередництво з президентом Лотіто, і ми дійшли висновку про підписання цього ризикованого контракту.

А через півроку Луїс говорить: "Я відмовляюсь від будь-яких грошей від Лаціо". Ні, це так не працює.

Контракти укладаються для того, щоб їх поважали, як з одного, так і з іншого боку. Це ситуація, яку потрібно дослідити спокійно і без зайвих емоцій", — заявив італійський функціонер.

Цього сезону Луїс Альберто відіграв за Лаціо 39 матчів, забив чотири голи та віддав вісім результативних передач.