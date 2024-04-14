Італія

Але алленаторе Юве бачить в цьому позитив...

В рамках 32-го туру італійської Серії А Ювентус у "туринському дербі" зіграв в безгольову нічию з Торіно (0:0).

Починаючи з 4-го лютого, "стара сеньйора" здобула лише дві перемоги над Фрозіноне (3:2) та Фіорентиною (1:0).

В останніх десяти матчах у Юве дві перемоги, чотири нічиї та чотири поразки з різницею забитих/пропущених -2.

Наразі Ювентус посідає третю сходинку турнірної таблиці італійської Серії А, набравши 63 пункти після 32 зіграних турів. Відставання від другого Мілана складає п'ять очок, але у "россонері" є гра у запасі.

Після матчу з Торіно головний тренер Юве Макс Аллегрі заявив: "Ми провели ще один сухий матч і продовжуємо нашу позитивну серію".