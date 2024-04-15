Італійський фахівець зробив прекрасну команду.
Індзагі, getty images
15 квітня 2024, 19:53
Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі поділився думками щодо свого майбутнього на "Джузеппе Меацца". Цитує 48-річного італійця Sky Sport Italia.
"Я можу сказати те, що відчуваю: Інтер дав мені дуже багато за ці три роки, ми виросли і пройшли великий шлях. Ми зіграли так багато матчів і виграли так багато трофеїв.
Наприкінці року ми сядемо і поговоримо: не буде жодних проблем, щоб продовжити цей шлях разом", — сказав Індзагі.
Чинний контракт алленаторе з клубом розрахований до 30 червня 2025 року.
Нагадаємо, Сімоне Індзагі обійняв посаду головного тренера міланського Інтера влітку 2021 року перейшовши з римського Лаціо. Під його керівництвом "нерадзуррі" двічі вигравали Кубок та тричі завоювали Суперкубок Італії. У минулому сезоні міланський гранд дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, у якому поступився Манчестер Сіті із мінімальним рахунком 0:1.
Наразі, після 32-х зіграних турів італійської Серії А Інтер набрав 83 пункти та впевнено лідирує у чемпіонаті.