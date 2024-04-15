Італія

Італійський фахівець зробив прекрасну команду.

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі поділився думками щодо свого майбутнього на "Джузеппе Меацца". Цитує 48-річного італійця Sky Sport Italia.

"Я можу сказати те, що відчуваю: Інтер дав мені дуже багато за ці три роки, ми виросли і пройшли великий шлях. Ми зіграли так багато матчів і виграли так багато трофеїв.

Наприкінці року ми сядемо і поговоримо: не буде жодних проблем, щоб продовжити цей шлях разом", — сказав Індзагі.

Чинний контракт алленаторе з клубом розрахований до 30 червня 2025 року.