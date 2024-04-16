Італія

Найближчим часом футболіст має перенести операцію на коліні.

Півзахисник Болоньї Льюїс Фергюсон не зможе допомогти своїй команді до кінця цього сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

24-річний шотландець отримав травму у матчі Серії А проти Монци (0:0), де його замінили на 62 хвилині.

Після медичного обстеження стало відомо, що у футболіста розрив хрестоподібної зв'язки коліна.

Найближчим часом Льюїс перенесе операцію, після чого стануть відомі точні терміни його відновлення.

Проте вже можна сказати, що він не лише не зможе допомогти команді цього сезону, а й пропустить літній Євро-2024.

Цього сезону Фергюсон провів 33 матчі, в яких забив шість голів та віддав п'ять асистів.