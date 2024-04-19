Італія

Головний тренер Роми Даніеле де Россі прокоментував потрапляння 5 команд від Італії у Лігу чемпіонів з наступного сезону.

У наступному розіграші Ліги чемпіонів Італію представлять щонайменше п'ять команд. Наставник римлян Даніеле де Россі вважає, що це не випадковість.

"Це не випадковість, бо італійський футбол на високому рівні. Можливо, ми все ще пам'ятаємо недавнє минуле, коли італійський футбол був найкращим з найкращих, але інші ліги зробили крок вперед. У нас теж був період, коли ми мали труднощі, але в останні п'ять-шість років італійські команди проходять далеко в змаганнях.

Команди, які вийшли до півфіналу Ліги Європи, можуть опинитися в Лізі чемпіонів, тому ми повинні більше вірити в італійський футбол. Трава не завжди зеленіша на іншій стороні. Завдяки ідеям, хорошому футболу та атмосфері, подібній до тієї, що ми бачимо на "Стадіо Олімпіко" та "Сан-Сіро", гравці, як і раніше, хочуть приїжджати сюди й грати в Італії.

Ми продовжуємо випускати тренерів, які вражають на найвищому рівні. Іноді потрібно давати можливість зрозуміти, що тренер, можливо, занадто молодий або недосвідчений. Як я вже сказав, ця можливість звалилася мені з неба, і я схопився за неї обома руками.

Вчора ми бачили, як Карло Анчелотті ніби всоте доходить до півфіналу Ліги чемпіонів, тож школа італійського футболу завжди пропонуватиме цікавих тренерів. Ми бачимо молодих тренерів з різними ідеями, можливо, на них вплинули тенденції останнього десятиліття, тоді як старші тренери дотримуватимуться тих ідей, завдяки яким вони вигравали безліч трофеїв.

Раніше ми говорили, що італійська школа – найкраща в галузі тактики, і, можливо, це було невеликим перебільшенням, але зараз ми бачимо безліч цікавих ідей, а колишні гравці начебто прагнуть долучитися до цієї захоплюючої роботи", – сказав де Россі.

Нагадаємо, що наступного сезону формат Ліги чемпіонів буде іншим. Замість групового етапу буде єдина ліга з вісьмома турами.