Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Нова угода з німецьким фахівцем розрахована до кінця ЧС-2026.

Німецький футбольний союз на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з головним тренером збірної Німеччини Юліаном Нагельсманном.

Нова угода з 36-річним фахівцем розрахована до кінця ЧС-2026, який пройде у США, Канаді та Мексиці.

Попередній контракт німця був розрахований до кінця майбутнього домашнього Євро-2024, який пройде влітку.

"Це рішення серця. Для мене велика честь мати можливість тренувати національну збірну і працювати з найкращими гравцями країни. Успішними та пристрасними виступами у нас є шанс надихнути всю країну. Дві перемоги над Францією та Нідерландами у березні дуже зворушили мене. Ми хочемо разом успішно провести домашній чемпіонат Європи, і я з нетерпінням чекаю на це разом зі своєю тренерською командою перед викликом на чемпіонаті світу 2026 року", — сказав Нагельсманн.

Нагадаємо, на Євро-2024 збірна Німеччини зіграє в одній групі проти Угорщини, Швейцарії та Шотландії.