Ліга Європи

Наставник "вовків" поділився своїми думками після гри з Міланом.

Головний тренер Роми Даніеле де Россі прокоментував вихід до півфіналу Ліги Європи після повторної перемоги над Міланом (2:1).

""Немає кращого способу відсвяткувати новини напередодні (власник Роми затвердив Де Россі у якості головного тренера — прим.). Я трохи боявся, що ця фантастична новина може затьмарити решту дня, тому що нам потрібно було зосередитися на грі, і я турбувався, що результат може зіпсувати деякі блискучі новини.

Виявляється, гравці нас порадували винятковою грою. Я дуже пишаюся тим, що я є їхнім тренером. Їм вдалося добре розпочати та зіграти загалом. Їм вдалося знайти простір, про що свідчить другий гол, і саме це ми намагалися зробити. Вони також знали, як обороняться, як це роблять найкращі команди. Реал Мадрид показав нам це. Найкращі команди повинні знати, як захищатися глибше, коли їхня кількість скорочується до десяти або коли настає період, коли сильний противник іде в атаку.

Ми не можемо чинити тиск на наших суперників протягом усієї гри, тому що ми повинні усвідомлювати, що нам протистоять суперкоманди, такі як Мілан, який, на мою думку, добре грав в обох матчах.

Були моменти, коли нам доводилося закопуватись. Було також вилучення, яке ускладнювало завдання після сильного старту. Однак нам вдалося зіграти у свою гру. Можливо, другий гол нас заспокоїв. Ось як це було морально і це дало нам величезний імпульс. Коли ви перемагаєте Мілан, це означає, що ви досягли успіху, тому що обіграли неймовірну команду. Це надає нам впевненості.

У наступному раунді нам доведеться зустрітися з непереможною командою. Ми будемо до цього готові, бо нам потрібно готуватися лише до двох матчів із ними, а не до решти 50, які вони не програли. Ми намагатимемося ускладнити їм завдання. Я думаю, що ми здатні на це", — наводить слова Де Россі прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рома — Мілан.