Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 25 лютого 2024 року, 16:00.

Наполі у матчі 26 туру італійської Серії А в гостях не зміг обіграти Кальярі (1:1).

На гол "неаполітанців" у виконанні Віктора Осімгена на 65 хвилині, господарі поля відповіли результативним ударом Зіту Лувумбу на шостій компенсованій хвилині.

Таким чином, Наполі не зміг здобути дебютну перемогу для нового головного тренера Франческо Кальцони.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кальярі — Наполі у матчі 26 туру італійської Серії А-2023/24:

Кальярі — Наполі 1:1

Голи: Лувумбу, 90+6 — Осімген, 65.

Кальярі: Скуффет — Нандес, Міна, Доссена, Аугелло (Орістаніо, 76) — Янкто (Дзаппа, 61), Макумбу, Дейола, Лувумбу — Гаетано (Віола, 60), Лападула (Паволетті, 60 (Петанья, 76)).

Наполі: Мерет — Маццоккі (Естігор, 85), Ррахмані, Жуан Жезус, Олівера — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські (Каюсте, 79) — Распадорі (Ліндстрьом, 79), Осімген (Сімеоне, 85), Кварацхелія (Політано, 73).

Попередження: Лападула, Лувумбу, Нандес, Дейола — Олівера.