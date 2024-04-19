Італія

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував потрапляння 5 команд від Італії у Лігу чемпіонів з наступного сезону.

У наступному розіграші Ліги чемпіонів Італію представлять щонайменше п'ять команд. Наставник "червоних" Юрген Клопп вважає, що це заслуговує на повагу.

"АПЛ – найкраща ліга у світі. Італія значно додала за ці роки та повернулася до кращої форми. Очевидно, що Іспанія має фантастичну лігу. Бундесліга, Франція – також. Скрізь грають у добрий футбол. Але АПЛ – це найінтенсивніша ліга.

Окрім Астон Вілли, усі англійські клуби вибули у чвертьфіналі. Навіть якби я цього не сказав, напевно, хтось написав би про це статтю", – сказав Клопп.

Нагадаємо, що наступного сезону формат Ліги чемпіонів буде іншим. Замість групового етапу буде єдина ліга з вісьмома турами.