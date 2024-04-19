Голкіпер луганської команди поділився своїми думками після гри з Шахтарем.
Олександр Сапутін, ФК Зоря
19 квітня 2024, 15:26
Воротар луганської Зорі Олександр Сапутін прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти донецького Шахтаря (1:3).
"Матч вийшов дуже добрий, ми дуже старалися зберегти результат, який був – 1:1. Тяжко грати вдесятьох проти такого суперника, як Шахтар. Якби не ця червона картка, то могло би бути все інакше.
Чи була друга жовта для Джордана? Я не бачив цей момент, не можу сказати. Але це футбол, кожен помиляється. Сталося і сталося.
Ми на кожен матч налаштовуємося однаково, тому наступний матч буде, я вважаю, не менш цікавим", — сказав Сапутін в ефірі FootballHub.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря — Шахтар.