Італія

Комплімент стосовно успішної гри захисника національної збірної України.

Захисник Фрозіноне Ріккардо Маркіцца розповів щодо того, як тренер Вінценчо Італьяно вмикав йому нарізку виступів Олександра Зінченка.

"Вінченцо — один із тих тренерів, який мав найбільший вплив на те, яким гравцем я є зараз. Я зустрів його в період своєї кар’єри, коли грав лише на позиції центрального захисника", — цитує Ріккардо ресурс TuttoMercato Web.

"У Спеції він сказав мені, що я можу грати крайнього захисника.

Я був не повністю впевнений, але набрався сміливості і почав грати в цій ролі. У Італьяно особливе бачення гри крайніх захисників, він багато від них вимагає і змінив підхід до їхньої гри.

Я пам'ятаю, як він показував мені відео з Зінченком в Манчестер Сіті, і я подумав: Мені не вдасться робити такі речі".

Цього сезону 27-річний гравець провів 33 матчі в усіх можливих турнірах, забив 1 гол і віддав 2 асисти.