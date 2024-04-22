Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 33-го туру італійської Серії А, у якому зіграють Мілан та міланський Інтер.

Мілан та Інтер зіграють у міланському дербі в рамках тридцять третього туру італійської Серії A.

Стефано Піолі, після поразки від римської Роми в Лізі Європи УЄФА (1:2), залучив до стартового складу Адлі та Рейндерса в опорній зоні.

Сімоне Індзагі, на тлі нічиєї проти сардинського Кальярі (2:2), використав із перших хвилин Павара в трійці центральних захисників, тоді як Лаутаро Мартінес повернеться до дуету в атаці.

Мілан: Меньян — Калабрія, Габбія, Томорі, Ернандес — Адлі, Рейндерс — Муса, Лофтус-Чік, Пулішич — Леау.

Запасні: Спортьєлло, Нава, Беннасер, Жиру, Йович, Окафор, Чуквезе, Кальдара, Терраччано, Флоренці.



Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Тюрам, Мартінес.

Запасні: Ді Дженнаро, Аудеро, Думфріс, Сенсі, де Врей, Куадрадо, Арнаутович, Классен, Фраттезі, Б'юкенен, Асллані, Аугусто, Біссек, Санчес.



Гра Мілан — Інтер почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.