Італія

Захисник Лаціо прокоментував виліт із Кубка Італії.

Напередодні римський Лаціо виграв матч-відповідь півфіналу Кубка Італії проти туринського Ювентуса на власному полі, але не вийшов до фіналу за сумою двох протистоянь.

Лаціо — Ювентус 2:1 Відео голів та огляд півфіналу Кубка Італії

Після завершення гри захисник "орлів" Адам Марушич прокоментував виступ власної команди.

"Ми розчаровані, бо віддавали всі сили з першої й до останньої хвилини, але все одно не змогли пройти далі.

Однак ми на правильному шляху, тому зараз ми повинні викластись на повну в цих останніх п’яти зустрічах чемпіонату.

Ми повинні розвивати наш прогрес та ту гру, яку ми показали сьогодні.

Ліга чемпіонів? Усі двері ще відкриті, тож усе можливо. Якщо Італія здобула право на п’ять команд у Лізі чемпіонів, то ми точно все ще в грі.

Тудор дуже змінив наш футбол, у порівнянні з грою за керівництва Саррі — у нового тренера є чимало своїх свіжих ідеї. Ми повинні продовжувати в тому ж дусі, і в майбутньому, сподіваюсь, ми гратимемо ще краще", — заявив чорногорський виконавець.

Наступний матч римський Лаціо проведе вдома проти Верони.