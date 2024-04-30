Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 29 квітня 2024 року.
Дженоа - Кальярі, Getty Imagess
30 квітня 2024, 07:20
Дженоа у матчі 34 туру італійської Серії А на своєму полі здобула перемогу над Кальярі (3:0).
Перемогу команді Альберто Джилардіно принесли забиті м'ячі у виконанні Торсбі, Френдрупа та Гудмундссона.
Український півзахисник Руслан Маліновський пропускав поєдинок через ушкодження.
Огляд матчу:
Дженоа — Кальярі 3:0
Голи: Торсбі, 17, Френдруп, 27, Гудмундссон, 63.
Дженоа: Мартін — Вольякко, Де Вінтер, Васкес (Читтадіні, 73) — Сабеллі (Спенс, 64), Торсбі, Бадель (Богінен, 73), Френдруп, Мартін — Гудмундссон (Олівейра, 78), Ретегі.
Кальярі: Скуффет — Хацидіакос (Дзаппа, 46), В'єтеска, Оберт — ди Пардо (Нандес, 46), Дейола, Праті, Аугелло (Мутандва, 85) — Орістаніо (Лападула, 46), Гаетано — Шомуродов (Ацці, 72).
Попередження: Шомуродов, Аугелло.