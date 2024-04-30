Італія

Футболісти збірної Італії продовжать виступати у складі "нерадзуррі".

Центральний захисник Франческо Ачербі та півзахисник Ніколо Барелла найближчим часом продовжать контракти з міланським Інтером. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, керівництво клубу вже домовилося про нові угоди із двома футболістами збірної Італії.

Контракт із 36-річним Ачербі буде продовжено на один рік — до літа 2026 року, а угода з Баррелою буде розрахована до літа 2029 року. При цьому оклад 27-річного Ніколо збільшиться до 7 мільйонів євро за сезон.

Нинішнього сезону Ачербі провів 36 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав два асисти. На рахунку Барелли 44 матчі, два забиті м'ячі та сім асистів.

Також наголошується, що незабаром Інтер сподівається домовитися про новий контракт із головним бомбардиром команди Лаутаро Мартінесом.