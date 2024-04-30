Італія

Нідерландець визнав помилку.

Захисник Інтера Дензел Думфріс розповів, чому під час святкувань чемпіонства вивісив плакат із зображенням гравця Мілана Тео Ернандеса в образі пса на повідку.

"Учора був найпрекрасніший день для мене, всіх гравців і всіх у клубі. Красно дякую вболівальникам, які тисячами прийшли на парад. Було дуже класно святкувати з усіма вами, це так багато значило для команди.

Під час параду я тримав плакат, на якому зображувалося недоречне зображення. Я гравець, який любить суперництво у футболі, це найважливіша частина будь-якої гри. Я розумію, що тримати цей плакат було помилкою з мого боку і зовсім не розумно.

Зосередьмось на тому, який неймовірний сезон провів Інтер. Ще раз спасибі за підтримку в цьому сезоні і за вчорашні святкування, я ніколи їх не забуду", — написав нідерландець в Instagram.

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