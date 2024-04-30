Футзал

Від позицій національних команд залежить кількість представників країни у Лізі чемпіонів.

УЄФА на своєму офіційному сайті оновив рейтинг коефіцієнтів національних команд, від яких залежить кількість представників країни у Лізі чемпіонів.

Збірна України змогла зберегти п'яте місце у рейтингу, завдяки чому українські клуби отримають два місця у Лізі чемпіонів на сезон-2025/26.

Перед оновленням рейтингу "синьо-жовтих" могла обійти Хорватія, але "клітчасті" не змогли у двох матчах обіграти Польщу (одна перемога та одна нічия).

Топ-10 рейтингу коефіцієнтів УЄФА:

Раніше стали відомі всі учасники футзального чемпіонату світу-2024.