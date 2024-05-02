Німеччина

Португалець планує очолити мюнхенців.

Жозе Моурінью може повернутись до роботи. Португалець претендує на посаду головного тренера Баварії після відходу Томаса Тухеля.

Як повідомляє Bild, колишній головний тренер Роми останнім часом відхилив кілька пропозицій, оскільки орієнтований на роботу в мюнхенському клубі.

При цьому така співпраця перебуває під сумнівом через оборонний стиль тренера.

Нагадаємо, раніше він поділився, що двічі мав можливість очолити збірну Португалії.