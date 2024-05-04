Італія

Ріккардо Соттіл переніс операцію на ключиці.

Вінгер Фіорентини Ріккардо Соттіл не зможе допомогти своїй команді наприкінці нинішнього сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

25-річний італієць отримав травму і не зміг дограти перший півфінальний матч Ліги конференцій проти Брюгге (3:2), у якому він відзначився голом.

Учора, 3 травня, футболіст переніс операцію на зламаній ключиці, що вибило його з гри щонайменше на кілька місяців.

Цього сезону Соттіл провів 35 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав п'ять гольових передач.