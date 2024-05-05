Італія

Наставник Лілля може піти на підвищення.

Пауло Фонсека розглядається в якості нового головного тренера Мілана і є пріоритетним кандидатом на цю посаду — повідомляє ресурс Calciomercato Com.

У клубі хочуть запросити нового наставника. Розглядаються різні варіанти, в тому числі Тіаго Мотта, кандидатуру Хулена Лопетегі не прийняли вболівальники, а у випадку з Сержіу Консейсау на призначенні більше наполягає його агент Жорже Мендеш, аніж Мілан.

Наразі Пауло Фонсека разом з Ліллем змагається за вихід до Ліги чемпіонів. Крім того, в італійській команді також хочуть завдяки тренеру купити форварда Джонатана Девіда.

На даний момент Мілан знаходиться на другому місці у Серії А.