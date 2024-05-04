Італія

Найближчими днями повинен пройти фінальний етап переговорів.

Нападник Мілана Лука Йович продовжить виступати у складі "россонері", повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, керівництво клубу провело переговори з 26-річним сербом та його агентом і обидві сторони висловили своє бажання продовжити співпрацю.

Найближчим часом сторони проведуть фінальний етап переговорів, на якому затвердять усі деталі нової угоди.

Також наголошується, що Мілан має намір запропонувати Луку довгостроковий контракт замість активації опції продовження угоди на один рік.

Нинішнього сезону Йович провів 28 матчів, у яких забив дев'ять голів та віддав одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Мілан розглядає Консейсау як заміну Піолі.