Італія

Для аргентинського форварда це третя нагорода цього сезону.

Нападника Роми Пауло Дібалу було визнано найкращим гравцем італійської Серії А за підсумками квітня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

У боротьбі за нагороду 30-річний аргентинець випередив Хакана Чалханоглу (Інтер), Альберта Гудмундссона (Дженоа), Адемолу Лукмана (Аталанта), Луїса Альберто (Лаціо) та Маттео Політано (Наполі).

Минулого місяця Дібала провів чотири матчі, в яких забив один гол та віддав дві гольові передачі. Всього він відіграв 37 ігор цього сезону, в яких забив 16 голів та віддав 10 асистів.

Для Пауло це третя нагорода цього сезону.

Раніше повідомлялося, що найкращим тренером Серії А у квітні був визнаний наставник Інтера Сімоне Індзагі.