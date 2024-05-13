Італія

Захисник може залишити клуб уже цього літа.

Англійський центральний захисник Кріс Смоллінг проводить свій п’ятий рік виступів у складі італійської Роми, куди влітку 2019 року перейшов з англійського Манчестер Юнайтед спочатку на правах оренди за 3 млн євро, а потім і в якості повноцінного трансферу за 15 млн євро.

34-річний виконавець під орудою різних тренерів користувався попитом, проте з приходом Даніеле Де Россі його роль у команді значно зменшилась.

Дійшло до того, що італійська преса вже зараз повідомляє про те, що влітку цього року, за сезон до завершення терміну дії контракту, Смоллінг може залишити клуб.

Через відсутність бачення місця в команді з боку тренерського штабу Де Россі, як можна було здогадатись.

У цьому сезоні Кріс провів 12 матчів (669 хвилин).