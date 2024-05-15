Італія

Контракт 36-річного португальця не буде продовжено.

Воротар Роми Руй Патрісіу залишить склад "вовків" після закінчення нинішнього сезону. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, контракт 36-річного португальця закінчується цього літа і його не буде продовжено. Таким чином, Руй отримає статус вільного агента.

Нагадаємо, Руй виступає за Рому з літа 2021 року, коли він перейшов із Вулвергемптона за 12 млн євро.

Нинішнього сезону Патрісіу провів 24 матчі, з яких шість на нуль при 28 пропущених м'ячах.