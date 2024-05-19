Українець уперше з'явився на полі з 30 березня.
Рома - Дженоа, Getty Images
19 травня 2024, 23:57
У рамках 37-го туру чемпіонату Італії Рома на своєму полі приймала Дженоа.
Колектив Даніеле Де Россі здолав гостей із мінімальним рахунком.
Зазначимо, що на 81-й хвилині гри на полі з'явився Руслан Маліновський. Півзахисник Дженоа вперше вийшов на поле з 30 березня.
Рома - Дженоа 1:0
Гол: Лукаку 79
Рома: Свілар, Челік, Льоренте, Ндіка, Анхеліньо (Манчіні 81), Крістанте, Паредес, Бове, Бальданці (Ель-Шаараві 63), Лоренцо Пеллегріні (Дібала 63, Абрагам 90+1), Лукаку (Р. Крістенсен 90+1)
Дженоа: Х. Мартінес, Вольякко (Маліновський 81), Де Вінтер, Васкес, Спенс, Френдруп (Анкейє 90+1), Бадель (Вітінья 81), Строотман (Торсбі 67), Мартін, Ретегі, Екубан (Гудмундссон 67)
Попередження: Паредес 72, Лукаку 79
Вилучення: Паредес 72 (друга жовта).