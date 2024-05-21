Італія

Італійський фахівець відповів на чутки у пресі.

Головний тренер Болоньї Тіаго Мотта прокоментував чутки у пресі про своє майбутнє.

"Ми провели відмінний сезон, створивши чудову команду, в якій кожен зробив свій внесок, щоб вона грала таким чином і досягла таких результатів.

Ми поговоримо про майбутнє всередині клубу з президентом і разом повідомимо про своє рішення. Тепер давайте насолодимося успіхом і продовжимо цю позитивну та неймовірну енергію", — наводить слова Мотти прес-служба клубу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мотта незабаром може очолити Ювентус.

За один тур до фінішу сезону у Серії А Болонья посідає третє місце, випереджаючи Ювентус за додатковими показниками. На п'ятому місці Аталанта, яка має на два бали менше.