Італія

Тренер розповів щодо варіантів перед етапом у нинішній команді.

Клаудіо Раньєрі прокоментував свій вибір на користь Кальярі.

"Тепло та увага людей зробили мене щасливим. Я розумію жертви, на які йдуть люди з Сардинії", — цитує Клаудіо Sky Sports.

"Вони чудові, я можу тільки сказати їм спасибі. До Кальярі у мене було два-три запити, які так і не матеріалізувалися, і я дивувався чому.

Потім, коли я прийшов в Кальярі, я сказав "ось чому", мені довелося замкнути коло. Якщо одного дня національна збірна прийде з пропозицією, яка мене зацікавить, і я не говорю про Італію, я можу погодитися.

Але я не хочу тренувати інші клуби, я закрив ці двері".

Наразі Клаудіо Раньєрі вирішив завершити тренерську кар'єру.