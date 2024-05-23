Тренер розповів щодо варіантів перед етапом у нинішній команді.
Клаудіо Раньєрі, Getty Images
23 травня 2024, 21:35
Клаудіо Раньєрі прокоментував свій вибір на користь Кальярі.
"Тепло та увага людей зробили мене щасливим. Я розумію жертви, на які йдуть люди з Сардинії", — цитує Клаудіо Sky Sports.
"Вони чудові, я можу тільки сказати їм спасибі. До Кальярі у мене було два-три запити, які так і не матеріалізувалися, і я дивувався чому.
Потім, коли я прийшов в Кальярі, я сказав "ось чому", мені довелося замкнути коло. Якщо одного дня національна збірна прийде з пропозицією, яка мене зацікавить, і я не говорю про Італію, я можу погодитися.
Але я не хочу тренувати інші клуби, я закрив ці двері".
Наразі Клаудіо Раньєрі вирішив завершити тренерську кар'єру.