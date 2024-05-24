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Дивіться відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 23 травня 2024 року.

У матчі другого туру групового етапу Євро-2024 (U-17) збірна України поступилася Чехії (1:3).

Єдиний гол у складі "синьо-жовтих" забив Дігтярь, а у чехів відзначилися Мудри та Пенкса, який оформив дубль.

Для команди Юрія Мороза це була друга поразка поспіль і як наслідок Україна втратила шанси на прохід у плей-оф.

Огляд матчу:

Україна U-17 — Чехія U-17 1:3

Голи: Дігтярь, 90+4 — Мудри, 12 (пен), Пенкса, 61, 86.

Україна U-17: Макаренко — Шелекета (Рибак, 66), Третяк, Дігтярь, Стрільчук — Редушко, Сорока, Оличенко (Вакулюк, 84) — Денисов (Бондар, 67), Степанов (Попов, 84), Богданов.

Чехія U-17: Обдржалек — Ржехачек, Крпалек, Мичек, Колисек — Слончик, Панош (Наскос, 68) — Шванцара (Сосна, 67), Мурди (Белжи, 81), Пенкса (Коларжик, 90) — Квачек (Нехватал, 68).

Попередження: Денисов, Богданов, Третяк, Попов.