Мілан на своєму офіційному сайті оголосив про відхід головного тренера Стефано Піолі після завершення цього сезону.

Сторони вирішили достроково закінчити співпрацю, незважаючи на контракт до літа 2025 року.

Нагадаємо, 58-річний італієць очолив "россонері" у жовтні 2019 року. Разом вони провели 239 матчів, з яких 132 перемоги, 55 нічиїх та 52 поразки.

Під керівництвом Піолі Мілан став чемпіоном Серії А у сезоні-2011/22.

За тур до фінішу сезону Мілан гарантував собі друге місце у турнірній таблиці Серії А.

Очікується, що новим головним тренером Мілана буде колишній наставник донецького Шахтаря Пауло Фонсека, який зараз очолює Лілль.