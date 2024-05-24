Сторони вирішили не продовжувати співпрацю після цього сезону.
Стефано Піолі, Getty Images
24 травня 2024, 11:20
Мілан на своєму офіційному сайті оголосив про відхід головного тренера Стефано Піолі після завершення цього сезону.
Сторони вирішили достроково закінчити співпрацю, незважаючи на контракт до літа 2025 року.
Нагадаємо, 58-річний італієць очолив "россонері" у жовтні 2019 року. Разом вони провели 239 матчів, з яких 132 перемоги, 55 нічиїх та 52 поразки.
Під керівництвом Піолі Мілан став чемпіоном Серії А у сезоні-2011/22.
За тур до фінішу сезону Мілан гарантував собі друге місце у турнірній таблиці Серії А.
Очікується, що новим головним тренером Мілана буде колишній наставник донецького Шахтаря Пауло Фонсека, який зараз очолює Лілль.