Італія

Сторони вирішили не продовжувати співпрацю після цього сезону.

Мілан на своєму офіційному сайті оголосив про відхід головного тренера Стефано Піолі після завершення цього сезону.

Сторони вирішили достроково закінчити співпрацю, незважаючи на контракт до літа 2025 року.

Нагадаємо, 58-річний італієць очолив "россонері" у жовтні 2019 року. Разом вони провели 239 матчів, з яких 132 перемоги, 55 нічиїх та 52 поразки.

Під керівництвом Піолі Мілан став чемпіоном Серії А у сезоні-2011/22.

За тур до фінішу сезону Мілан гарантував собі друге місце у турнірній таблиці Серії А.

Очікується, що новим головним тренером Мілана буде колишній наставник донецького Шахтаря Пауло Фонсека, який зараз очолює Лілль.