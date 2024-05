Сейв голкіпера Лутон Таун Томаса Камінські в матчі проти Крістал Пелес (25 листопада 2023 року) у 13 турі визнали найкращим протягом усього сезону-2023/24 англійської Прем'єр-ліги, передає офіційний сайт турніру.

Подвійний сейв 31-річний бельгієць здійснив за рахунку 0:0 на Кенілворт Роуд. У підсумку, тоді Лутон Таун здобув свою дебютну домашню перемогу в АПЛ (2:1).

How impressive were these reactions from Thomas Kaminski against Crystal Palace? 🤌 pic.twitter.com/OTo2mTtPQU