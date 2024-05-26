Вболівальники та експерти відзначили гравця Лутон Таун.
Томас Камінські, Getty Images
26 травня 2024, 17:54
Сейв голкіпера Лутон Таун Томаса Камінські в матчі проти Крістал Пелес (25 листопада 2023 року) у 13 турі визнали найкращим протягом усього сезону-2023/24 англійської Прем'єр-ліги, передає офіційний сайт турніру.
Подвійний сейв 31-річний бельгієць здійснив за рахунку 0:0 на Кенілворт Роуд. У підсумку, тоді Лутон Таун здобув свою дебютну домашню перемогу в АПЛ (2:1).
Протягом поточної кампанії Камінські взяв участь у всіх 38 матчах колективу Роба Едвардса в АПЛ, пропустивши 85 голів і 2 рази зберігши свої ворота "сухими".
Лутон Таун фінішував у чемпіонаті Англії-2023/24 18-м, напряму повернувшись до Чемпіоншипу на наступний сезон.