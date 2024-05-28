Італія

Бразильський футболіст захищав кольори "старої синьйори" протягом дев'яти років.

Ювентус на своєму офіційному сайті оголосив про відхід захисника Алекса Сандро.

У 33-річного бразильця закінчується контракт цього літа і сторони вирішили не продовжувати його.

Додамо, що у своєму останньому матчі за Ювентус Сандро вийшов на поле з капітанською пов'язкою та відзначився голом у ворота Монци.

"Це історія, яка тривала дев’ять років. Дев’ять років, за які ми разом прожили тисячу переживань, радостей, труднощів, негараздів та свят. Здається, це було вчора, але минуло дев’ять років разом, зіграно 327 матчів та виграно 12 трофеїв. З сьогоднішнього дня Алекс Сандро став ще більшою частиною нашої історії. Назавжди. Вітаємо, Алексе, і дякую за все", — сказано у заяві "старої синьйори".

Сандро виступав за Ювентус з літа 2015 року, перейшовши з Порту. На його рахунку 327 матчів, 16 голів та 32 асисти. У своєму останньому сезоні у Турині він відіграв 18 ігор та забив один гол.

За інформацією ЗМІ, Алекс може продовжити свою кар'єру в Саудівській Аравії, Порту чи Сан-Паулу.