Італія

Власник Наполі все ще не досяг домовленості з новим керманичем.

Новий сезон італійської Серії A неаполітанський Наполі зустрічатиме на чолі з новим головним тренером.

Але хто саме працюватиме на цій посаді — досі невідомо.

"Партенопеї" начебто досягли домовленості з італійським фахівцем Антоніо Конте, проте нещодавнє звільнення Стефано Піолі з відповідної посади в Мілані відкриває нові перспективи в боротьбі на чолі клубу з півдня Італії.

Тим часом власник Наполі Ауреліо де Лаурентіс досі не може сказати, на кому особисто він зупинив власний вибір.

"Я нічого не можу сказати станом на сьогодні. Наступні десять днів будуть вирішальними після того, як будуть зроблені всі об'єктивні та належні оцінки.

Не забаганки вболівальників повинні перемогти, а справедливість, послідовність та логічність у міркуваннях", — заявив італійський функціонер.

Нагадаємо, що Антоніо Конте заради цієї посали готовий навіть знизити апетити щодо власної заробітної платні.