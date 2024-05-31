Італія

Італійському фахівцю подобається працювати на своїй батьківщині.

Головний тренер Аталанти Джан-П'єро Гасперіні підтвердив, що до його персони є інтерес від клубів, у тому числі з англійської Прем'єр-ліги.

"Зараз я нікуди не піду. Нещодавно я отримав пропозицію, вона була дуже приємною і надійшла з Англії.

У цьому сезоні я виграв кубок, тож надходили запити з-за кордону, але я занадто люблю Італію. Коли я їжджу за кордон, я думаю: "Ой, як чудово, яка атмосфера", але що мені там робити з понеділка по суботу?", — наводить слова Гасперіні La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, 66-річний італієць очолює Аталанту з літа 2016 року, а його контракт розрахований до літа 2025 року.

Під керівництвом Гасперіні Аталанта стала переможцем Ліги Європи, обігравши у фіналі непереможний Баєр (3:0).