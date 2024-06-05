46-річний хорват працює із римською командою з березня цього року.
Ігор Тудор, Getty Images
05 червня 2024, 21:55
Головний тренер Лаціо Ігор Тудор найближчим часом залишить італійський клуб. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, керівництво римського клубу та 46-річний хорват вирішили достроково розірвати контракт.
Нагадаємо, Тудор очолив Лаціо, замінивши Мауріціо Саррі у березні цього року.
За підсумками минулого сезону Лаціо посів сьоме місце у турнірній таблиці Серії А.
Раніше повідомлялося, що Аллегрі пов'язують із можливим призначенням у Лаціо.