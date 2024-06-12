В збірній Німеччини стався конфлікт напередодні старту на Євро.
ТОНІ КРООС, GETTYIMAGES
12 червня 2024, 20:00
Ветеран збірної Німеччини Тоні Кроос прокоментував сутичку на тренуванні національної команди перед Євро-2024.
Нещодавно з'явилася інформація, що на тренувальному занятті збірної трапився конфлікт між захисником Антоніо Рюдігером і нападником Нікласом Фюллькругом.
"Я вважаю, що добре, коли відбуваються подібні ситуації. Не слід сприймати їх занадто серйозно. Ніклас знає, що йому доведеться звинувачувати тільки себе, якщо справа дійде до бійки з Тоні", — цитує Тоні Крооса AS.
Перший матч на Євро Німеччина зіграє з Шотландією 14 червня.
Гра між німцями та шотландцями розпочнеться о 22:00. Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.