Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

В збірній Німеччини стався конфлікт напередодні старту на Євро.

Ветеран збірної Німеччини Тоні Кроос прокоментував сутичку на тренуванні національної команди перед Євро-2024.

Нещодавно з'явилася інформація, що на тренувальному занятті збірної трапився конфлікт між захисником Антоніо Рюдігером і нападником Нікласом Фюллькругом.

"Я вважаю, що добре, коли відбуваються подібні ситуації. Не слід сприймати їх занадто серйозно. Ніклас знає, що йому доведеться звинувачувати тільки себе, якщо справа дійде до бійки з Тоні", — цитує Тоні Крооса AS.

Перший матч на Євро Німеччина зіграє з Шотландією 14 червня.

Гра між німцями та шотландцями розпочнеться о 22:00. Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.