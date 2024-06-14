Італія

Клуб цікавиться талановитим форвардом київського Динамо.

Болонья розглядає варіант з придбанням Владислава Ваната влітку — повідомляє ресурс Il Resto del Carlino.

Зараз скаути команди будуть оцінювати гру форварда на Євро-2024. Спортивний директор Болоньї Джованні Сарторі добре розбирається в східному ринку, тому трансфер є цілком реальним.

У складі Динамо Ванат виступає з 2019 року, є його вихованцем. Також італійський клуб може купити Мойзе Кіна.

Цього сезону Владислав провів 30 матчів в усіх можливих турнірах, забив 14 голів і віддав 10 асистів.