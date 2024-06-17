Італія

Француз влітку може залишити Мілан.

Лівий фулбек італійського Мілану та збірної Франції Тео Ернандес привернув до себе увагу низькі європейських топ-клубів через, що може цього літа змінити клубну прописку. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, керівництво "Россонері" має чітку позицію щодо майбутнього 26-річного француза. Мілан не має наміру розлучатися з одним зі своїх лідерів, і сядуть за стіл переговорів тільки в тому випадку, якщо надійде пропозиція в розмірі 100 мільйонів євро.

Контракт Тео з італійським клубом дійсний до 30 червня 2026 року, але Мілан готовий відновити переговори про його продовження після Євро-2024 і запропонувати гравцю зарплату у розмірі близько семи мільйонів євро за сезон.

Минулого сезону Тео Ернандес відіграв за Мілан 46 матчів, забив 5 голів та віддав 11 результативних передач.