Італія

Цей трансфер точно буде не з дешевих.

Італійський фланговий захисник Джованні Ді Лоренцо наприкінці цього сезону здивував керівництво неаполітанського Наполі бажанням залишити команду після п’яти років виступів.

І хоча "Партенопеї" не розуміють такого розвитку подій, вони все одно пропрацьовують варіант, за якого 30-річний виконавець дійсно може залишити команду за чотири роки до завершення дії чинного контракту.

У італійських ЗМІ наявна інформація, що Ді Лоренцо вже домовився про перехід до туринського Ювентуса.

Однак на заваді цьому може стати потенційна трансферна вартість гравця.

"Стара Синьйора" планувала витратити на його перехід до 15 млн євро, однак отримала повідомлення від Наполі, що без пропозицій у діапазоні від 20 до 25 млн євро розмов про угоду взагалі не буде.

Туринці тим часом уже підготували контракт до 2028 року з опцією продовження ще на один сезон.

У минулому сезоні Ді Лоренцо відіграв 49 матчів, забив два голи та віддав дві гольові передачі.