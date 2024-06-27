Італія

Футболіст в кроці від туринців.

Півзахисник Астон Вілли Дуглас Луїс близький до переходу в Ювентус, повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сьогодні, 27 червня, хавбек пройде медогляд для туринського клубу у розташуванні збірної Бразилії.

26-річний гравець підпише з Ювентусом контракт до червня 2029 року.

Раніше стало відомо, що бірмінгемці отримають за Луїса 22 млн євро, ще 8 млн передбачені як бонуси. Також до операції будуть включені два гравці туринців – півзахисники Сем Айлінг та Енцо Барренечеа.

У сезоні-2023/24 Дуглас Луїс узяв участь у 53 матчах Астон Вілли в усіх турнірах, відзначившись 10 голами і 10 асистами.