Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник Чехії прокоментував поразку від Туреччини.

У рамках заключного туру чемпіонату Європи-2024 напередодні збірна Чехії поступилась Туреччині.

Чехія — Туреччина 1:2 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри півзахисник "Народної команди" Лукаш Провод розповів про враження від виступу команди.

"Ми дуже розчаровані. Ми не досягли нашої мети — вийти з групи. Ми хотіли перемогти, боролися за успіх, віддали все, але програли.

У нас були певні тактичні плани, але їх довелось змінити, коли ми залишились удесятьох. Ми продовжували битись, усі робили все необхідне для перемоги і допомагали один одному.

До перерви ми не пропустили жодного м’яча. Потім — пропустили, але зуміли зрівняти рахунок і змусили суперників понервувати. Ми віддали всі сили.

У кожному з трьох матчів нам не щастило. Ми показали характер і бойовий дух. Я вірю, що це те, на чому ми зможемо будувати свою гру в майбутньому.

Я хотів би подякувати вболівальникам за неймовірну підтримку, яку ми отримали. Ми відчували їхню підтримку навіть сьогодні, коли вони були в меншості. Велике спасибі всім їм", — заявив чеський виконавець.

Збірна Чехії набрала один заліковий бал та посіла останнє місце в групі F, тому завершила виступи на Євро-2024 в Німеччині.