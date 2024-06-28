Італія

Футболіст проходить медогляд.

Центральний захисник Евертона Бен Годфрі переходить в Аталанту, повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сьогодні, 28 червня, Бен Годфрі пройде медогляд в бергамському клубі.

Раніше повідомлялось, що за 26-річного англійця клуб із Бергамо запропонував 10 мільйонів євро (8.46 млн фунтів стерлінгів), тоді як "іриски" хочуть отримати майже вдвічі більше (15 млн фунтів стерлінгів). Бажану Евертоном суму за трансфер Годфрі вже пропонувала інша, неназвана команда.

У сезоні-2023/24 Годфрі взяв участь у 16 матчах у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.