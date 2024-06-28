Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коуч швейцарців очікує на битву за чвертьфінал.

Головний тренер збірної Швейцарії Мурат Якін прокоментував майбутню гру з Італією в рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

"Італія — ​​більш футбольна країна, тому ми раді дозволити їм взяти на себе тягар фаворитів. У нас згуртована команда, ми показали це в останні три матчі. Ми повністю віримо в себе та наші здібності. Якщо гратимемо із задоволенням, у нас буде шанс на перемогу", — сказав Якін.

Матч Швейцарія — Італія відбудеться 29 червня, початок о 19:00.