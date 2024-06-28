Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Німецький захисник поділився своїми думками перед грою з Данією.

Захисник збірної Німеччини Ніко Шлоттербек прокоментував майбутній матч 1/8 фіналу Євро-2024 проти Данії.

"Я з нетерпінням чекаю на вболівальників у Дортмунді. Це найатмосферніший стадіон у Німеччині, і натовп нас дуже підштовхне.

Йонас Вінд — спритний нападник з добрими рухами, а Расмус Гойлунн дуже швидкий і добре знає, як використовувати своє тіло. У них також є Крістіан Еріксен, у якого ідеальний перший дотик.

Я гадаю, що почуття ейфорії в країні зараз інше. Ми це відчули після гола у ворота Швейцарії. Ми знаємо, що наш екстрений план на випадок, якщо ми програємо, також може спрацювати", — наводить слова Шлоттербека прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Німеччина – Данія відбудеться завтра, 29 червня, о 22:00 за Києвом.