Італія

Італійський фахівець буде готувати команду до кваліфікації на ЧС-2026.

Федерація футболу Італії ухвалила рішення залишити Лучано Спаллетті на посаді головного тренера "Скуадри Адзурри". Про це заявив очільник федерації Габріеле Гравіна.

"Нам нема чого приховувати, але ми маємо продовжувати брати на себе відповідальність. Вчора ми довго розмовляли з тренером, і я вважаю, що неможливо розв'язувати проблеми, відмовившись від багаторічного проєкту через вісім-дев'ять місяців.

Центральне місце у нашому проєкті займає тренер, який тут уже дев'ять-десять місяців і не завжди має у своєму розпорядженні всіх гравців. Наша довіра має спрацювати, адже вже через 60 днів на нас чекає новий виклик", – сказав Гравіна.

Нагадаємо, "Скуадра Адзурра" програла збірній Швейцарії (0:2) у 1/8 фіналу Євро-2024 та вилетіла з турніру.