Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Іспанія гратиме проти головної сенсації Євро-2024.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте поділився своїми очікуваннями від матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 з національною командою Грузії. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Наші ігри були комфортними. Ми вигравали матчі, бо грали дуже добре. Коли суперники починають розуміти, як ми граємо, вони змінюють свій підхід до оборони, щоб мінімізувати наш потенціал. Не думаю, що ми вже бачили найкращу версію Іспанії.

Ми всі були свідками сюрпризів у футболі, і вони відбуватимуться й надалі. Грузія обіграла Португалію. В одному матчі може статися все, що завгодно.

Ми маємо бути на найвищому рівні, щоб мати шанс на перемогу", — сказав Де ла Фуенте.